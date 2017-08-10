"Damla Projesi" gönüllüleri Ordu'da

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen 22 üniversite öğrencisi, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti, çocuklara oyuncak dağıttı, şehir mezarlığında temizlik çalışmalarına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Ordu'ya gelen 22 üniversite öğrencisi, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edip, şehir mezarlığında temizlik çalışması yaptı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında, Ankara, Aksaray, Bitlis, Konya, Çorum, Batman, İstanbul, Elazığ, Malatya, Karabük, Aydın, Afyon, Hatay, Hakkari, Bingöl'den gelen öğrenciler, kentteki etkinliklerini sürdürüyor.



Öğrenciler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi'nde konaklayan işçilerle yakından ilgilenen öğrenciler, çocuklara da oyuncak verdi.



Ardından Fatsa Gençlik Merkezine geçen öğrenciler, buradaki çocuklarla da bir süre ilgilenerek, eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler, Fatsa ilçesi Kabakdağı Mahallesi'nde Gürcü ailelerle bir araya gelerek, kültürlerine ilişkin bilgi aldı.



Korgan ilçesinde 15 Temmuz şehidi Emrah Sapa'nın mezarı başında dua edip ailesine ziyarette bulunan grup, Altınordu ilçesindeki şehir mezarlığında da temizlik faaliyetlerine katıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü gençlerin köy köy gezip vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.



Damla Projesi'nin asıl amacının hayatı paylaşmak, insanlarla bir araya gelmek olduğunu belirten Genç, gençlerin bunu başararak çevresindeki herkese örnek teşkil ettiğini vurguladı.



Öğrencileri Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Genç, "Biz gençlerimizden memnunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da böyle bir projeye imza attığı ve bu gençleri bizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Genç, öğrencilerin bir süre daha Ordu'daki etkinliklerine devam edeceğini, programlarının 12 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.