"Daima kardeş Türkiye'nin yanındayız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kayseri'deki terör saldırısını kınayarak, "Dehşetli belaya dönüşen terörle mücadelede sizi destekliyorum. Daima kardeş Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.



Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, terör saldırısında Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini bildirdi.



Yaşanan facia nedeniyle Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve Türk halkına şahsı ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bu kanlı olayı lanetliyorum. Dehşetli belaya dönüşen terörle mücadelede sizi destekliyorum. Daima kardeş Türkiye'nin yanındayız."

Kaynak: AA