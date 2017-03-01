'Dahi çocuklar' Çocuk Üniversitesinde hayata hazırlanıyor

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların yeteneklerini keşfetmek amacıyla kurulan Küçükçekmece Çocuk Üniversitesinde, 4, 5, 6. ve 7. sınıfta okuyan 200 çocuk eğitim alıyor.

Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar, Küçükçekmece Çocuk Üniversitesinde aldıkları eğitimle hem yeteneklerini keşfediyor hem de hayata hazırlanıyor.



Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin iş birliğiyle hayata geçirilen Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, Söğütlüçeşme Bilgi Evi binasında hizmet veriyor.



Çocuk Üniversitesinde, 4, 5, 6. ve 7. sınıftaki üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, okul dışında arta kalan zamanlarında, hafta sonu ve hafta içi eğitim alıyor.



Üniversitede, robot ve elektronik, okuma, tarih, oyun kodlama, 3D tasarım, keman, gitar, bağlama, satranç, resim, karikatür, hat, ebru, güzel sanatlar, müzik ve spor alanlarında eğitime tabi tutulan öğrenciler, tasarladıkları eserleri hayata geçirmeyi öğreniyor.



"ÇOCUKLARI HAYATA DAHA İYİ HAZIRLAMAYI AMAÇLADIK"



Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, Çocuk Üniversitesinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hizmete girdiğini hatırlattı.



Üniversitede, "Küçük Mucitler Grubu" dahil 200 öğrenciye hizmet verdiklerini belirten Müftüoğlu, üniversiteye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstün zekalı olduğu tespit edilen 4, 5, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin kayıt edildiğini dile getirdi.