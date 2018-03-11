Daha önce hiç rastlanmadı: Elmasın içinde bulundu

Yüksek derinlikten çıkarılan elmas içerisinde bulunan mineral, dünyanın iç kısımlarındaki döngüyü daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Yeraltındaki karbon elementinin, yüksek sıcaklık ve basınçta kristallenmesi sonucu oluşan elmas, bilinen en sert maddedir.

Fransız bir kimyacı olan Lavoisier, elması yaktığında çıkan gazın yalnızca karbondioksit olduğunu görmüş ve saf karbon olduğu hükmüne varmıştır.

Karbon elementinin başka bir formu olan grafit ise oldukça yumuşak bir maddedir. Özel yapısından dolayı kendisi de dahil bilinen tüm mineralleri çizebilen Elmas, belirli bir sıcaklıkta ve basınçta oluştuğu için, oluşumun gerçekleştiği yerler genellikle dünyanın çekirdeğinin yakınlarındadır.

Geçtiğimiz günlerde yüksek derinlikte çıkarılan elmas içerisinde, daha önce keşfedilmemiş bir minerale rastlandı. Kalsiyum silikat perovskit içeren elmas, 1.5 kilometre derinlikte bulundu.

Ancak jeologlar bunun 650 kilometre civarı derinlikte oluştuğunu düşünüyorlar. Keşfedilen silikat ve karbon alaşımı benzeri mineral, dünyanın çekirdek oluşumu ve volkanik aktivitelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Ayrıca keşfedilen elmasta %1.5 oranında su bulunması bulunduğu yerin alt manto ile üst manto arasında olduğunun düşünülmesine neden oldu.

Dünya’nın katmanlarından olan üst manto 700 kilometre derinliğe kadar oluşurken, alt manto 3 bin kilometre derinliğe ulaşabiliyor.

Bu nedenle elmasın bu iki katman arasında bir yerlerde oluştuğu düşünülüyor. Araştırmalar ilerledikten sonra ekip, elmasları çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: haber7