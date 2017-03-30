Daha güçlü olacağım

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'la oynadığı maçta kolu kırılan Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao, sahalara daha güçlü döneceğini söyledi.

Kolundan ameliyat edilen ve sezonu kapatan Fernandao, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyeti ve takım arkadaşlarını ziyaret etti.



FB TV'ye sakatlığıyla ilgili açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:



"Taraftarlarımız bu süreçte mesajlarıyla bana büyük destek oldu. Sakatlık anı canımı çok yakan ve beni üzen bir andı. Kariyerim boyunca daha önce ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Bir sezonda ise iki defa ciddi sakatlıkla karşı karşıya kaldım. Tedavi sürecim başladı. Ameliyat geride kaldı. Bu süreçten nasıl güçlü dönebilirim, döndüğümde takımıma nasıl katkı verebilirim, bunun düşüncesi içerisindeyim. Daha güçlü döneceğime ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edeceğime inanıyorum. Daha güçlü olacağıma da inancım sonsuz."



Hedefinin sezon öncesi kampa yetişmek olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Doktorların verdiği bilgi, gelecek sezon öncesi hazırlık döneminde tekrar antrenmanlara katılabilecek durumda olacağım yönünde. Benim istediğim ise kamp öncesi hazır duruma gelmek." ifadelerini kullandı.