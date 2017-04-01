"Daha büyük insansız uçaklar ve jet yeni hedefimiz"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Daha büyük insansız uçaklar ve insansız jet, yol haritasında görülen yeni hedeflerimiz." dedi.

Selçuk Bayraktar, "Havacılıkla, rasathane ile uğraşan alimlerimizin başına neler geldiğini gördünüz veya Cumhuriyetin ilk yıllarındaki girişimcilerin başına neler geldiğini biliyoruz. Bürokratik vesayet dediğimiz şey, o gün de varmış, bugün de var. Bu girişimlerin önünün açılması için bir kere bürokratik vesayet duvarının yıkılması lazım." dedi.



Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu" (Inspiring Best Practices Forum - IBPF) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Sektörlerinde başarılı isimlerin, ilham veren başarı hikayelerini anlattığı forumda Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geleceğin Akıllı Teknolojilerinde Milli Uygulamalar" başlıklı oturumda konuştu.



Bayraktar, yaptığı konuşmada, teknolojide bir paradigma kırılması yaşandığını ifade ederek, insansız hava araçlarının da havacılık sektöründe paradigmanın kırıldığı yer olduğunu anlattı.



Baykar’ın tek başına ortaya çıkmasının yeterli olmadığını dile getiren Bayraktar, Türkiye’nin dünya arenasında temsili ve rekabeti için, onlarca girişimin farklı stratejik alanlarda, atılım yapması gerektiğini kaydetti.



2000’li yıllarda savunma sanayisinde dışa bağımlılığı kırmak için yola çıktıklarını belirten Bayraktar, "Biz cıvatasına kadar dışarıya bağımlıyız. En ufak bir sıkıntıda, parça alamayacağız. Amerika parça vermeyi kestiğinde, elimizde 20 günlük stokumuz var. Biz bu dışa bağımlılıktan bıktık. İnsansız hava araçları, yeni bir alan, yeni bir kırılım ve bu alanda bizim de söz sahibi olmamız lazım, diye yola çıktık." ifadelerini kullandı.

"EZBERCİLİĞİ ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"



Bir girişimci olarak gördüğü sorunlara ve yaşanan sıkıntılara değinen Bayraktar, şöyle devam etti:



"Sadece sanayileşme ile kazanılacak yüksek teknoloji ve bilgi yeterli değil. Bir yandan -o hep söylenen- eğitim sistemindeki ezberciliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Matematiği, temel bilimleri öğretirken, biraz daha uygulamaya dayalı bir sistem kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Havacılıkla, rasathane ile uğraşan alimlerimizin başına neler geldiğini gördünüz veya Cumhuriyetin ilk yıllarındaki girişimcilerin başına neler geldiğini biliyoruz. Bürokratik vesayet dediğimiz şey, o gün de varmış, bugün de var. Bu girişimlerin önünün açılması için bir kere bürokratik vesayet duvarının yıkılması lazım. Dünyanın bir çok yerinde, devletin en azından gölge etmemesi gerekiyor. Hatta çoğunda Güney Kore gibi ülkelerde devlet desteğini görüyorsunuz. Türkiye’de son 10-15 senede farkındalıkla birlikte destekleniyor, bu tür girişimler. Bizde çok sayıda teknoparkkuruldu. Bunların küçük girişimcileri desteklemesi lazım ama yüksek getirisinden dolayı bir çoğunda bankaların, finans kurumlarının yer aldığını görebiliyoruz. Bunun inovasyonla uğraşacak girişimciyi, desteklemesi gerekiyor."

"DAHA BÜYÜK İNSANSIZ UÇAKLAR VE JET YENİ HEDEFİMİZ"



Baykar'ın hedefleri ve uzay çalışmalarına girip girmeyeceği ile ilgili soruyu Bayraktar, "Biz Baykar olarak alanımızı dar tutmak istiyoruz. İnsansız sistemler ama insansız hava aracı sistemleri. Odağımızı dağıtıp, dünyadaki rekabetten geri kalmak istemiyoruz. Google gibi bir dev bile 'ben arama motoru yapıyorum' diyor. Microsoft 'ben işletim sistemi yapıyorum' diyor. Microsoft, kalkıp insansız hava aracı yapmıyor. Böyle bir işe giren firmaların projelerinin çoğu akamete uğradı. Dünya devleri bile cüsselerine rağmen alanları dışında işlere girmiyor. Daha büyük insansız uçaklar ve insansız jet, yol haritasında görülen yeni hedeflerimiz." diye yanıtladı.



