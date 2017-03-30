Daha 22 yaşındayım, asla pes etmedim

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'un futbolcusu Muhammed Demirci, Beşiktaş'ta başlayan kariyerinde yaşadığı düşüşe rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

Muhammed Demirci, İstanbulspor Tesisleri'nde, yaptığı açıklamada, "Çok erken yaşta adımı duyurdum. Daha 22 yaşındayım, hiçbir zaman, hiçbir şeyden asla pes etmedim. Kaybettiğim şeyler olabilir ama hatalarımdan ders aldığım için her şeyi kaybettiğimi düşünmüyorum. Eskiden hedeflediğim yerlere geç de olsa ulaşabileceğime inanıyorum." diye konuştu.



Adının çocuk yaşta duyulması ve o dönemdeki "Türk Messi" yakıştırmalarıyla ilgili olarak Muhammed, "Bana 'Messi' dedikleri için üzerimde baskı hissetmedim ama çocuk yaşta bir oyuncuya henüz oynamadan böyle yakıştırmalar yapılmamalı. Beşiktaş'ta şanssızlıklar yaşadım, kiralık gittiğim yerlerde de oynayamadım. Tabii ki burada benim de hatalarım vardı." ifadelerini kullandı.



"BİR GÜN YENİDEN BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK İSTİYORUM"



Muhammed, Beşiktaş'ta bekleneni verememesi ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Beklenen çıkışı yakalayamamamdaki en büyük faktör, Beşiktaş'ta geçirdiğim sakatlık ve tam iyileşmeden sahalara dönmemdi. Ağrılarım vardı, bu nedenle tam olarak kendimi oyuna veremedim. O zamanın heyecanı ile hep oynamak istiyordum, çünkü Beşiktaş gibi takımda çok fazla forma şansı buluyordum. Bazı dış faktörler de vardı ama artık onları konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum."



Muhammed, Beşiktaş'a dönmek gibi bir hedefi olup olmadığı sorusuna, "Beşiktaş'ta forma giymeyi tabii ki herkes ister. Benim de bir gün yeniden Beşiktaş forması giyme isteğim var ama Beşiktaş alt yapısından çıktım diye de kendimi yalnızca Beşiktaş, diye şartlamıyorum. Çünkü performans olarak iyi olduğum dönemde, Beşiktaş'ın benim bölgemde bir oyuncuya ihtiyacı olmayabilir. Ben hak ettiğim yerlerde oynamanın hayallerini kuruyorum." şeklinde cevap verdi.