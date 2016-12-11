DAEŞ ve diğer terör örgütlerine ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerinde, aralarında karargahların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ'a ait 21 binayı, silah yüklü üç aracı, silah deposu ile tüneli imha etti, 9 teröristi etkisiz hale getirdi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.



Harekatın 110'uncu günde, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik harekat düzenledi. Harekatla, aralarında karargah olarak da kullanılan 21 bina, silah yüklü üç araç, silah deposu ile teröristlerin gizlendiği tünel imha edildi. Hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Silahlı insansız hava aracıyla da El-Bab'da DEAŞ üyesi üç terörist etkisiz hale getirilirken, silah yüklü bir araç imha edildi.



Harekat kapsamında, El-Bab ve civarındaki sivillerin çatışmalardan etkilenmemesi, masum insanların can ve mal kayıplarının önlenmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan çok sayıda bildiri atıldı. Bildirilerde, sivillerden DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.



Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki aramalarda bugüne kadar 2 bin 58 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA