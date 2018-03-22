Da Vinci'nin Mona Lisa'sı Bina Duvarında

Ressam Nazife Bilgin Hazar, Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında bir bulvardaki binanın duvarına Leonardo Da Vinci'nin 'Mona Lisa'' adlı eserini çizdi.

Ressam Nazife Bilgin Hazar, Mersin'de Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında bir bulvardaki binanın duvarına Leonardo Da Vinci'nin 'Mona Lisa'' adlı eserini çizdi.

Toroslar Belediyesi tarafından 8 ay önce başlatılan proje kapsamında Akbelen Bulvarı'ndaki 34 yıllık binaların dış yüzeylerine Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Neşet Günal ve Salvador Dali'nin eserlerini "reprodüksiyon" yöntemiyle aktaran Hazar, son olarak Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa'' adlı eserini resmetti.

"Bulvar 'açık hava müzesi' haline geldi"

Ressam Nazife Bilgin Hazar, yaptığı açıklamada proje kapsamında panjurlarla birlikte toplam 17 eseri bina duvarlarına çizdiğini söyledi.

Mona Lisa'yı çizmek için üç hafta uğraştığını anlatan Hazara, "Mona Lisa'nın çok net renkli çıktısını bir türlü bulamadım. Çok küçük olarak cep telefonundan bakmak zorunda kaldım. Güneş vurduğunda çok net seçemiyordum. Akşam eve göz kapaklarım şişmiş vaziyette gidiyordum. O şartlarda eseri tamamladım." dedi.

Hazar, bulvarın eserlerle birlikte "açık hava müzesi" haline geldiğini vurguladı.

İki eser daha çizip çalışmayı tamamlamayı hedeflediğini aktaran Hazar, amacının halkı sanatla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA