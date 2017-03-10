Cüzdanındaki bir dolar oğlunun koleksiyonu içinmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında savunma sanık yapan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, cüzdanındaki bir doları oğlunun koleksiyonu için bulundurduğunu öne sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen duruşmada, dava dosyasına giren delillerle ilgili, sanıkların ve avukatlarının talepleri dinlendi.



Eski Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun, duruşmada, Harekat Merkezine verdikleri hava araçlarının görev içeriğine karışmadıklarını iddia etti.



Görevin yerine getirilmesi sırasında lojistik ve personel sorunu yaşanırsa müdahalede bulunduklarını belirten Coşkun, "Genelkurmay Başkanlığına 4 helikopter tahsisi söz konusu. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da olduğunu ve konuşma yapacağını biliyorum. Görevi bilsem, 'Marmaris'e neden gidiyorsunuz?' derdim. Bu nedenle bir suikastten ve benim bunu azmettirdiğimden bahsedilemez." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın avukatı da müvekkilinin Ankara'da açılan davada tutuklu yargılandığına işaret ederek, Muğla'daki davadan tahliyesini istedi.

Zekeriya Kuzu'nun cüzdanındaki bir dolar



Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, dinlenmesini istediği tanıklar bulunduğunu söyledi.



MAK'ın yeniden yapılanması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kendisinin "paralelci" olduğu iddiasının ortaya atıldığını savunan Kuzu, bu konuyla ilgili Albay Mete Kuş'un dinlenmesini talep etti.



Kuzu, şöyle konuştu:



"Paralel yapı üyesi olduğum iddiasıyla ilgili Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi tarafından yazılı ifadelerim alındı. 'FETÖ üyesi olduğunu düşünüyorum' diyen 5-6 kişinin mahkemede dinlenmesini istiyorum. Bu kişiler daha önce 'Musa'nın Mücahiti' kitabını bulunduğum ortamda okumalarına karşı çıktığım, bazı karikatürleri sosyal medyada paylaştığı için soruşturma geçiren astsubaylar."



"Çiğli imamı" ifadesini ilk kez Muğla'daki ifade işlemleri sırasında merkezde bir jandarma albaydan duyduğunu öne süren Kuzu, hakkındaki bu iddiayı reddetti.



Cüzdanından bir dolar çıkmasına da değinen Kuzu, "Bir dolar meselesi var bir de... Şartlar zorlaşınca cüzdanımı ele geçirdiklerini bilmediğim halde 'Bende de var.' dedim. Bir dolar dışında cüzdanımda iki farklı ülke parası daha vardı. Bunlar oğlumun koleksiyonu içindi." iddiasında bulundu.



Kuzu, polislerin cüzdanını aldığı iddiasını da reddetti.