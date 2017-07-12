Cuntacıları unutturmamak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü

FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanarak organ nakli dahil 10 kez ameliyat edilen gazi polis memuru Yılmaz, cuntacıları unutturmamak için felç riskine rağmen İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek bir tepeye Türk bayrağı dikti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaralanarak 10 kez ameliyat edilen gazi polis memuru Halil İbrahim Yılmaz, cuntacıları unutturmamak için "felç" riskine rağmen İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü.



Mardin'de 15 Mart 2001'de görev yaparken katıldığı bir operasyonda yaralanarak gazi olan polis memuru Halil İbrahim Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında raporlu olmasına rağmen silah arkadaşlarının yardımına koştu.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde cuntacıların açtığı ateş sonucu yaralanarak ikinci kez gazi olan Yılmaz, ardından organ nakli dahil 10 kez ameliyat edildi.





Yılmaz, doktorların ameliyat sonrası felç kalma riski bulunduğunu söyleyip "yürüyemez" demelerine rağmen 10 gün önce 15 Temmuz şehitlerini anmak ve cuntacıları unutturmamak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti.



Bugün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaşan Yılmaz, Kızılcahamam Tepesi'ne 4 Türk bayrağı dikti.



Gazi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Bizler 15 Temmuz'da göreve giderken Allah rızası için vatanı, milleti ve bayrağı korumak için gittik. Şanlı Türk bayrağımız Türkiye'nin her köşesinde ebediyen dalgalansın istiyoruz." dedi.