Kars'ta cuntacılıkla suçlanan tankçı askerlere ceza yağdı

Kars'ta FETÖ darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski teğmen Ayten'e müebbet, eski üsteğmen Akkaya'ya 20 yıl, diğer 10 sanığa da 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları iddia edilen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski teğmen Üzeyir Ayten müebbet, eski üsteğmen Oğuzhan Akkaya 20 yıl, diğer 10 sanık ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski teğmen Ayten ve eski üsteğmen Oğuzhan Akkaya, eski astsubaylar Görkem Yazıcı, Burhan Şuyalçınkaya, eski uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, eski uzman onbaşı Hakan Can ile tutuksuz yargılanan diğer 26 askeri personel hazır bulundu.



Eski teğmen Ayten, duruşmada yaptığı savunmada, tahliyesini isteyerek, "Olayı öğrendikten sonra tankların akülerini söktük. İlk başta olayın ne olduğunu bilmiyorduk, güvenlik önlemi almak amacıyla çıktık. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Tutuklu sanık Yazıcı da o gece güvenlik önlemi almak maksadıyla görev yaptığını iddia ederek, "Apar topar Bölge Trafikin olduğu yere sevk edildim. Daha sonra otogar bölgesine güvenlik önlemi almam için görevlendirildim. Orada niçin çıkartıldığımızı sordum, kesinlikle halka silah doğrultmadım, emir de vermedim." ifadesini kullandı.



Eski uzman çavuş Eşmeli ise tahliyesini isteyerek, "Biz darbe girişimini polislerden öğrendik. Durumu öğrendikten sonra geri döndük. Ancak tank yarbay Nihat Uçan nizamiyeden bizleri geri gönderdi." diye konuştu..



Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, iddianame ilgili maddeler doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



TEĞMEN AYTEN'E MÜEBBET



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, eski teğmen Üzeyir Ayten'i, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezalarında indirime gidilen diğer sanıklardan üsteğmen Akkaya'ya 20 yıl, Yazıcı, Şuyalçınkaya, Tuna, Özdemir, Çakallı, Karabulut, Gürbüz, Tenbel, Yılmaz ve Can'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.



Heyet, benzer suçlardan tutuklu olarak yargılanan Okan Tural, Özcan Eşmeli ve Özgür Bayram ile tutuksuz yargılanan 26 sanığın da beraatine hükmetti.