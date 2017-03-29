Cüneyt Çakır ve ekibine görev

Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak.

Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcılar Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır ve ekibinin, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacakları belirtildi.



Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) de kullanılacağı organizasyonda toplam 93 hakemin görev yapacağı bildirildi.