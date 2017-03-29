Cumhuriyet savcısına silahlı saldırıya müebbet istemi

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen şüpheli Rıza Özçelik hakkında müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca 7 Aralık 2016'da silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, savcı Çalışkan ve 2 koruma polis memuru "müşteki", olayın ardından yakalanan Rıza Özçolak ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.



İddianamede, tutuklu Rıza Özçolak'ın saldırının azmettiricisi olduğu belirtilirken, 18 yaşından küçük şüpheliler G.K, U.G, S.A. ve C.Ö. hakkındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Bürosunca yürütüldüğü kaydedildi.



Savcı Evliya Çalışkan ve Koruma Şube Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunun bulunduğu araca TEM Otoyolu Kuzey Yolu Edirne istikametinde seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendiği anlatılan iddianamede, savcı Çalışkan ve koruma polislerinin saldırıdan yara almadan kurtuldukları belirtildi.



Saldırının ardından olayı sosyal medya üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin üstlendiği vurgulanan iddianamede, olay yeri inceleme tutanağına yer verildi. Tutanakta, aracın sağ arka çamurluğu üzerinde 1, sağ arka kapı üzerinde 1 mermi izi bulunduğu, sağ arka lastiğin patlak olduğu, saldırı bölgesindeki incelemelerde ise ormanlık alanda 1 adet 9 mm çaplı kovan, MKE 9 mm 5 adet fişek, MKE 9 mm 10 adet ateşli silah mermi kovan ve bir sim kart elde edildiği yer aldı.



Olayın çocuk yaştaki 4 şüpheli tarafından işlendiğinin ancak eylemin gerçekleşmesi için silah temin eden ve talimatı veren kişinin şüpheli Rıza Özçolak olduğu bildirilen iddianamede, "Bir terör örgütü üyesi olduğu evrak kapsamından anlaşılan şüphelinin terör amacı ile suça sürüklenen çocukları kullanarak gerçekleştirdiği bu eylemdeki hedefinin çok amaçlı olduğu, suçun esasen üç ayrı konusunun bulunduğu, bunların sırasıyla genel güvenliği kasten silahla ateş etmek suretiyle tehlikeye sokulması, devlet malına zarar verilmesi ve öngörerek (olası) kamu görevlilerinin yaralanması veya öldürülmesi olduğu anlaşılmaktadır." denildi.



İddianamede, kamuya ait ve içinde kamu görevlileri bulunan araca ateş edildiği anlatılarak, atış sonrasında aracın takla atacağı, içindekilerin vurulacağı veya öleceği, ayrıca yoğun trafiği olan TEM Otoyolu'nda birçok kişinin zarar göreceğinin öngörülebileceği değerlendirildi.



Şüpheli Özçolak'ın DHKP/C silahlı terör örgütünün üyesi olduğu ve olayı azmettirdiği, eylemi de bu örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği belirtilen iddianamede, şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör amaçlı tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kasıtla öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 3 kez müebbet, "izinsiz niteliksiz silah taşımak" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.