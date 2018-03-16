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16 Mart 2018 15:10 | Son Güncelleme: 16 Mart 2018 15:16

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı, 13 sanık için 7,5 ile 15 yıl arasında hapis istendi. Akın Atalay ve Ahmet Şık'a 7,5 ile 15 yıla kadar istendi.

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı

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Etiketler: cumhuriyet gazetesi davasıhapis


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