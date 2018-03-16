Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı
Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını açıkladı, 13 sanık için 7,5 ile 15 yıl arasında hapis istendi. Akın Atalay ve Ahmet Şık'a 7,5 ile 15 yıla kadar istendi.
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