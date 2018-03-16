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16 Mart 2018 18:37 | Son Güncelleme: 16 Mart 2018 19:20

Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar

Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi, Bir sonraki duruşma 24-28 Nisan'da Silivri'de devam edecek.

Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar

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