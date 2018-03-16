Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar
Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi, Bir sonraki duruşma 24-28 Nisan'da Silivri'de devam edecek.
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