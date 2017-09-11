Cumhuriyet gazetesi davasında tutukluluğun devamı talebi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada taleplere ilişkin görüşünü açıklayan Başsavcıvekili Bölükbaşı, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sanık savunmaları tamamlandı.



Duruşma Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper’in tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.



Geçen celse verilen ara karardan bu yana tutuklu sanıkların lehine değişen herhangi bir olgunun bulunmadığını belirten Bölükbaşı, tutuklu sanıklar yönünden uygulanacak adli kontrol hükümlerinin ise yetersiz kalacağına işaret etti.



Duruşmada, sanık avukatları, müvekkilleri yönünden tahliye talebinde bulunuyor.​