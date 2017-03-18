Cumhurbaşkanlığı'ndan Almanya'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Almanya'nın terör örgütü PKK'nın yürüyüşüne izin vermesini kınıyoruz. Almanya'nın yaptığı teröre açıkça destek olmaktır' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Alman makamlarının bugün PKK terör örgütü yandaşları tarafından 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliklerine karşı gerçekleştirilen gösterilere izin vermesini en güçlü biçimde kınadıklarını belirtti.



Türk milletvekili ve bakanların Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşmalarına sudan sebeplerle engel olmaya çalışanların, kendi terör örgütü listelerinde de bulunan PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yummasının kabul edilemeyeceğini bildiren Kalın, şunları kaydetti:



"Bu hasmane tutumu ifade ve toplantı hürriyetiyle açıklamaya çalışanları ciddiyete davet ediyoruz. Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır.



Esasen bugün Frankfurt’ta yaşanan skandalla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan referandumuna müdahale etmeye çalıştığını ve 'Hayır' kampanyasından yana açıkça tavır koyduğunu bir kez daha müşahade ettik. Avrupa ülkelerine tekrar hatırlatıyoruz: 16 Nisan’da kararı Avrupa değil, millet verecektir."