Kimse Türkiye'yi hizaya getirmeye kalkmasın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkında, "Kimse Türkiye'yi Avrupa'dan veya bir başka yerden parmak sallayarak hizaya getirmeye kalkmasın." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkında, "Bu talihsiz açıklamaların Almanya'da yaklaşmakta olan seçimlere yönelik bir iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz."



KİMSE TÜRKİYE'Yİ HİZAYA GETİRMEYE KALKMASIN



İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'ye giden Alman vatandaşlarının güvende olmadığı, Türkiye'deki Alman firmalarının tereddütlerinin, endişelerinin olduğu şeklindeki açıklamaları da şiddetle kınıyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. Biz Almanya ile hep iyi ilişkiler içinde olduk, olmak istiyoruz ama bunun karşılıklı saygı ve çıkar ilişkileri çerçevesinde olması gerekir. Kimse Türkiye'yi Avrupa'dan veya bir başka yerden parmak sallayarak hizaya getirmeye kalkmasın. Bu ülkenin de kuralları, kanunları var. Bizim kendi güvenlik kaygılarımız, endişelerimiz var. Avrupalılar, Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenliklerinin bir parçası olarak görürlerse daha doğru, rasyonel bir iş yapmış olurlar."

FETÖ'nün ABD terör raporunda yer alması



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nda ilk kez Fetullahçı Terör Örgütü'nden bahsedilmesi hakkında ise, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör raporuna FETÖ'nün dolaylı olarak da girmiş olması önemli, bunu önemsiyoruz fakat FETÖ terör örgütünün ne olduğunu, mahiyetini tam olarak tespit etmeyen bir değerlendirme olduğunu da ifade etmeliyiz."iklerinin bir parçası olarak görürlerse daha doğru, rasyonel bir iş yapmış olurlar." değerlendirmesinde bulundu.