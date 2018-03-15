Afrin’in Yüzde 70’i tamamen güvenliği sağlanmış durumda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Kalın, özetle şu ifadeleri kullandı:

Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi. Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. (Afrin) Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

ABD İLE MÜNBİC GÖRÜŞMESİ

Eğer ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde. Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı.

Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz.

Kaynak: TRT Haber