Cumhurbaşkanlığı Sistemi artık telefon ve tabletlerde!

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin getireceği hukuki ve siyasi düzenlemelerin neler içerdiğini, nesnel bilgiler ve sahici perspektiflerle başta millet olmak üzere tüm ilgili ve yetkililerin bilgisine sunmayı amaçlayan bir uygulama geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin getireceği hukuki ve siyasi düzenlemelerin neler içerdiğini, nesnel bilgiler ve sahici perspektiflerle başta millet olmak üzere tüm ilgili ve yetkililerin bilgisine sunmayı amaçlayan bir uygulama App Store ve Play Store'larda yerini aldı.