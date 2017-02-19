"Cumhurbaşkanlığı sistemi 80 milyonun geleceği içindir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında, "Bu reform farklı, burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim değil Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demesini bekliyorum. Bu reform farklı, burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir." dedi.



"SÜRECİ REJİM TARTIŞMALARINA ÇEKMEYE GAYRET EDİYOR"



Erdoğan "Şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Muhalefet, sandığın rengini gördüğü için tezlerini anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milletimizi kutuplaştırmaya, süreci ısrarla rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE’Yİ YÜRÜDÜĞÜ YOLDAN GERİ DÖNDÜREMEYECEKLER"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik güçlerimizin operasyonları sonucu kazdığı çukura gömülen bölücü örgüt hıncını Viranşehir’de olduğu gibi 11 yaşındaki sabilerden alıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız. Kedisine süt vermek için evinden çıkan evladımıza kıyan bir örgütün insanlıkla hiçbir ilişkisi olamaz. Bölgedeki kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren terör örgütü, önüne çıkan masumların kanlarını dökerek hedefine ulaşacağını sanıyor ama başaramayacaklar, bu ülkeyi asla bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar, Türkiye’yi yürüdüğü yoldan geri döndüremeyecekler." dedi



Konuşmasına tüm Adıyamanlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 1,5 yıllık bir aradan sonra Adıyaman’ı tekrar ziyaret etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’ın yiğit, kahraman ve mert insanların şehri olduğunu belirterek, “Adıyaman hak aşıklarının, gönül insanlarının, manevi önderlerin şehridir. Adıyaman dün olduğu gibi bugün de şanına yaraşır bir duruş sergiliyor.” diye konuştu.



Şehre gelişlerinin ardından vatandaşların caddelerde büyük ilgi gösterdiğini anlatan Erdoğan, “Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede Adıyaman’ın kahraman evlatları yine ön saflarda yer alıyor. Mübarek kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan, bu ülke için bu millet için istiklali için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm Adıyamanlı şehitleri rahmetle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.



- "BAŞARAMAYACAKLAR, BU ÜLKEYİ ASLA BÖLEMEYECEKLER"



Tedavisi devam eden gazilere de Allah’tan şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



“Adıyaman sağlam durdukça, Adıyamanlı yiğitler şehitler tepesini boş bırakmadıkça Allah’ın yardımıyla hiç kimse ama hiç kimse bu ülkeye diz çöktürtemeyecek. Güvenlik güçlerimizin operasyonları sonucu kazdığı çukura gömülen bölücü örgüt hıncını Viranşehir’de olduğu gibi 11 yaşındaki sabilerden alıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız. Kedisine süt vermek için evinden çıkan evladımıza kıyan bir örgütün insanlıkla hiçbir ilişkisi olamaz. Bölgedeki kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren terör örgütü önüne çıkan masumların kanlarını dökerek hedefine ulaşacağını sanıyor ama başaramayacaklar, bu ülkeyi asla bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar, Türkiye’yi yürüdüğü yoldan geri döndüremeyecekler. Şundan emin olun, ana karnındaki bebekleri, alışverişe çıkan kadınları, rızkının peşindeki esnafı, sabah namazına giden imamı katleden bu terör örgütü er ya da geç döktüğü kanda boğulacaktır, hiç endişeniz olmasın. Ben buradan bir kez daha dün toprağa verdiğimiz Ahmet Oktay Günak evladımıza ve bekçimiz İbrahim Kete’ye Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum."



Yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine, emniyet teşkilatına, köy korucularına verdikleri mücadele için şükranlarını sundu ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir vatandaşının kanını yerde koymadı, koymayacak. Bu katillerden de döktükleri kanın hesabını muhakkak soracağız, hiç endişeniz olmasın." dedi.





