Cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız hesabı da ondan soracaksınız

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığınca, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"na katıldı.



Mersin ziyaretinin ardından tekrar Adana'ya döndüklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "Adana'ya uğramadan gitmek var mı? Çünkü Adana, Türkiye'nin birinci ilidir. Adana'nın plakası birdir. Adana, birinci olmaya layık bir şehirdir. Onun için buraya uğramadan işimiz rast gitmez. Sizlerle buluşmak, sizlerden enerji almak ve durmadan yola devam etmek için buralardayız." ifadelerini kullandı.





"CUMHURBAŞKANINI DOĞRUDAN SEÇİYORSANIZ HESABI DA ONDAN SORACAKSINIZ"



Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliğine ne gerek var, bu anayasa değişikliğiyle ne yapacaksınız?" eleştirilerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:



"Onlar 2007'de anlamamışlar, 2011'de de anlamadılar, 2014'te de anlamadılar, 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız."

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR, SEÇİM SANDIKTA KAYBEDİLİR"



Adana'da 4 bin 415 sandık, 1,5 milyona yakın seçmen bulunduğunu, "Sandık deyip geçmeyelim, seçim sandıkta kazanılır, seçim sandıkta kaybedilir. Siz sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz. Dikkatli olacağız, gözümüz gibi sandıklara bakacağız." dedi.

"MİLLETİN VEKİLLERİ GÖRÜŞTÜ, KARARINI VERDİ"



Anamuhalefet partisinin "Bu anayasa değişikliği bir dayatmadır" ifadesini kullandığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Kardeşim, Kemal Bey, bir ay boyunca bu vekiller, gece demedi, gündüz demedi, Mecliste çalıştılar, ne söyleyeceklerse hepsini söylediler. Bizim Mustafa Elitaş traş olmaya bile vakit bulamadı, sakal bıraktı. Hala anlamadınız mı? Bunun neresi dayatma, milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz. Önümüzde temiz iki ayımız var, iki ay boş durmak yok. Milletin kafasını karıştıranlar, Türkiye'nin hızını kesenler, Türkiye'nin geleceğini geciktirenler, aydınlık yarınlarına engel olanlara hesap sormaya var mısınız?"