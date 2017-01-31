Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla sözleşmeli çalıştığı kurumun lojmanında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri H.Ü'nün sosyal paylaşım hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiğini belirledi.



Serik ilçesinde sözleşmeli çalıştığı kurumun lojmanında yakalanan H.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



H.Ü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.