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19 Aralık 2016 18:21 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 18:24

Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Rize'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Rize'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan A.R.Y. ve Ş.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.


Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medyacumhurbaşkanı erdoğanhakerettutuklama


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