Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, bir inşaat firmasında özel güvenlisi olarak çalışan O.Ç. sosyal medya hesabından Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



O.Ç. çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.