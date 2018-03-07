Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce rakamı aldım akşama kadar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan "Şu son Afrin hadisesi, gelişmeler, hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor.

Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. Bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmedimiz ilerlemeye devam ediyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim inancımızda bir bütünün iki parçası erkek ve kadın. Bu yürüyüşte bu yolculukta inşa ve ihya hareketinde hanım kardeşlerimizin müstesna bir yerinin olduğunu bizim tarihimiz zaten kayıtlara düşmüş.

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun toplantısı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Benim sizlerden bir ricam var. O da şudur: Yıl 2018. Ama önümüzde 2019' var.

2019'un önemini biliyoruz değil mi? Mart ayı ayrı bir önem, kasım ayrı bir önem. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Kadınlarımızla vereceğiz. Erkeklerimizle vereceğiz ve dünya Türkiye'yi, vatanıyla milletiyle çok daha iyi tanıyacak.

Şu son Afrin hadisesi, gelişmeler, hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960

Şu son Afrin hadisesi, gelişmeler, hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor.

Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. Bu akşama kadar o 3 bini aşar. Dağ taş demeden Mehmedimiz ilerlemeye devam ediyor. Er Rai, Cerablus, El Bab'ı kontrol altına aldıysak Afrin'de de 2 bin kilometre alanı kontrolümüz altına alacağız.

İTTİFAKIMIZI SARSMAK İSTEYENLER VAR

İttifakımızı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilir. Sakın ha onlara da fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda anamuhalefet nasıl kol kola gelmeye başladılar görüyorsunuz değil mi? O bakımdan çok iyi oluyor.

Şu anda bunlar, her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar şunu unutmayın; bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz.