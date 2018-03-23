Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buralardan Artık Geri Adım Atamayız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ve Rusya Lideri Putin ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Onlara söyledim. Artık geldimiz bu noktadan geri adım atmayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Hamdolsun, bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3193 gazimiz var Allah'tan onlara şifa diliyorum.

Bitmedi, bazıları rahat durmadı, PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Sabrettik, sabrettik, sabrettik bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine girdik mi? Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'i aştı. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlara gereken ders verildi.

"Buralardan artık geri adım atmayız"

Burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı. Burada da kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler. Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır dedik.

"Afrin'le bitmeyecek sırada İdlib var, Menbiç var"

Onun için aziz kardeşlerim, bu hassasiyet içinde adeta Hatay'a, sınıra kervanlar halinde gidiyorlar oradaki Mehmetçiklerimizle birlikte buluşmaya. Hamdolsun şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

Mart, arkasından kasımda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Buna hazır mıyız? Yeni bir dönem başlayacak. Şu Bağcılar, şöyle 90'lı yılların başında bu Bağcılar nasıl bir Bağcılar'dı. Biz burada seçim kampanyasına geldiğimiz zaman çizmelerle dolaşıyorduk. Bugün farklı bir Bağcılar var. Biz imar, inşa, ihya, buna geldik.

"Bizim tek bir bayrağımız var, paçavraları tanımıyoruz"

Ana kademeye, kadın kollarına, gençlere soruyorum, "Kapı kapı dolaşmaya var mısınız?"

Bizim Rabiamız var. Hep beraber söyleyelim İstanbul duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet...

Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Gürcüsüyle 81 milyon tek milletimiz. Bayrağımız burada. Öbür paçavraları tanımıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Bizim tek bir devletimiz var. Paralel devlet bilmeyiz, tanımayız. Nerede o paralelciler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Avrupa'da. Biz buradayız."dedi.

Kaynak: Ajanslar