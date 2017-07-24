Cumhurbaşkanı Hadi, Beyda Valisini görevden aldı

Cumhurbaşkanı Hadi, ABD'nin, El-Kaide'yi desteklemekle suçladığı Beyda Valisini görevden aldı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, ABD yönetiminin, El-Kaide'yi desteklemekle suçladığı El-Beyda Valisi Nayif el-Kaysi'yi görevden aldığı bildirildi.



Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, Hadi, çıkardığı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kaysi'yi görevden alarak yerine Salih Ahmed Ali er-Rasas'ı getirdi.



ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs 2016'da Kaysi'yi El-Kaide'yi desteklemekle suçlamış ve yaptırım listesine almıştı. Kaysi ise konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, kararın arkasında Husilerin olduğunu iddia etmişti.



Beyda, Yemen'in kuzeyi ile güneyindeki illeri birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunuyor.