Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitler için yazdığı not!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Devlet erkanının katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlik defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlik defterine şunları yazdı:



"Kendilerine vefamızı ve minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir kez daha şehitlerimizin huzurunda bulunuyoruz. Yakın tarihimizin Türk'ün yedi düvele karşı verdiği en önemli savaşlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında emeği geçen askerlerimize ve bağrından çıktıkları milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Çanakkale Savaşları'nda görev almış tüm gazilerimizi, bu toprakları kanlarıyla sulamış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."