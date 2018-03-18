Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı MHP Kurultayı’nda okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"2019 seçimleri ve seçimde ortaya konulacak birlik ve beraberlik ruhu ülkemizin 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yapması gereken atılımlar bakımından da son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonunda devam eden MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Kurultayın Divan Başkanlığına seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın okudu.

Kurultayın MHP ile birlikte ülke, millet ve demokrasi için de hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

Kurultaya teşrif etmiş tüm delegelere, Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş bütün vatandaşlarımıza, yurt içinden ve yurt dışından gelerek heyecanınızı paylaşan tüm misafirlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu, Türk siyasi hayatının saygıdeğer ismi, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimin başbuğu merhum Alparslan Türkeş'i de bu vesileyle rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin en köklü siyasal geleneklerinden birini temsil ettiğini belirttiği MHP'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere terörle mücadelede ve ülkenin bekasına yönelik tüm saldırılara karşı milli birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan her dönemde devletin ve demokrasinin yanında saf tuttuğunu vurguladı.

MHP'nin ülkenin menfaatlerini siyasi farklılıkların üzerinde tutan tavrını daima takdirle karşıladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Nitekim 7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı Meydanı'nda vücut bulan dayanışma ve ardından 16 Nisan halk oylamasında kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi, ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapılarını aralamıştır.

Uzlaşmayı, kenetlenmeyi, ortak değerler etrafında buluşabilme erdemini gerektiren bu yeni süreç, 2019 seçimlerine yönelik başlatılan Cumhur İttifak ile bir adım daha öteye taşınmıştır.

2019 seçimleri ve seçimde ortaya konulacak birlik ve beraberlik ruhu ülkemizin 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yapması gereken atılımlar bakımından da son derece önemlidir.

İnşallah Türkiye bu kritik süreci başarıyla atlatacak, çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşünü devam ettirecektir.

Bu duygularla, 12. Olağan Büyük Kurultayınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsınızda kurultay salonunda bulunan tüm Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına en kalbi selam, hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı salonda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı.