Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı Mozambik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya temaslarının ardından Afrika turunun ikinci durağı Mozambik'in başkenti Maputo'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Mozambik'e geldi.



Erdoğan, Tanzanya temaslarının ardından Afrika turunun ikinci durağı Mozambik'in başkenti Maputo'ya ulaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Maputo'ya geldi.