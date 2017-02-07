İş dünyası temsilcilerinden istihdam seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına iş dünyası örgütlerinden büyük destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına iş dünyası örgütlerinden büyük destek geldi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında en büyük oda olan İTO'nun, 400 bin üyesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin neferi olacağını söyledi.

"GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞTURULMASI GEREKİR"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan da "Yeni Türkiye" vizyonu çerçevesinde özellikle gençlerin önünü açacak istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.



Vardan, "Gelişen Türkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşabilmesi açısından mutlaka istihdam ihtiyacına cevap verebilmemiz yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberliği canı gönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜYELERİMİZİ DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca ise söz konusu çağrının tam yerinde ve zamanında olduğunu belirterek "İstihdamı artırmak, aynı zamanda ekonomiyi de harekete geçirmek demektir. ASKON olarak, tüm üyelerimizi Cumhurbaşkanımızın bu seferberlik çağrısına destek olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.



"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISINI VERİMLİ VE OLUMLU BULUYORUZ"



İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı yeni istihdam seferberliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, özellikle referandum sürecine girilen bu dönemde yapılan bu çağrının iş dünyası için umut verici olduğunu söyledi.

"ÇAĞRIYI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ"



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın firmaların istihdam artırımına yönelik çağrısını gönülden desteklediklerini belirterek, "Sektördeki firmalarımız ilave bir değil, 5 yeni çalışma arkadaşımızı istihdam etmeye hazır." açıklamasında bulundu.



"BU YIL ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ İSTİHDAMDA YÜZDE 15 ARTIŞ OLACAKTIR"



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü de istihdamı artırmak için yeni iş sahalarının artırılması gerektiğini ifade ederek, "Alışveriş merkezlerinde 480 bin kişi çalışıyor. Kiralanabilir alanlar 2023 yılında 15 milyon metrekareye çıkacak. Bu da istihdamın yüzde 50 artışı demektir. Bu yıl alışveriş merkezlerindeki istihdamda yüzde 15 artış olacaktır." diye konuştu.

"ÜYELERİMİZİ İSTİHDAMLARINI ARTIRMALARI KONUSUNDA TEŞVİK EDECEĞİZ"



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Oda üyelerini yakın markaja alıp onların istihdamlarını artırmaları konusunda görevlendirdiğini söyledi.



İstihdamla ilgili pek çok destek bulunduğunu anlatan Özdebir, "Yeni işe alınanların belli bir süre sosyal güvenlik vergilerinin devlet tarafından karşılanması gibi... Bu avantajları üyelerimize anlatmak suretiyle onları, istihdamlarını artırmaları konusunda teşvik edeceğiz." dedi.

ATO BAŞKANI BARAN'DAN ÜYELERİNE İSTİHDAM ÇAĞRISI



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da "ATO olarak yaşadığımız zorlu sürecin bize yüklediği sorumlulukların ve görevlerin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak en az bir kişiye istihdam sağlamaları konusunda 155 bin üyemize çağrı yapıyorum." diye konuştu.