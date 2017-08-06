Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Erdoğan, IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası ile IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, IPC Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhsine Gezer ve Esra Bayrak ile IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Zeynep Çelik'e tebrik telgrafı gönderdi.