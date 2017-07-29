Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan şampiyonluklar dolayısıyla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kazanılan şampiyonluklar dolayısıyla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e tebrik telgrafı gönderdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, olimpiyat şampiyonu olan Erkek Milli Voleybol Takımı ile Erkek Milli Hentbol Takımı'nı kutladı.