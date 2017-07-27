Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı
Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli atlet Süzen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli atlet Yasin Süzen'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.
Milli atlet Süzen, erkekler 400 metre finalinde 47.03'lük derecesiyle oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazanmıştı.