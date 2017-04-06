Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye yorumu! Görürsünüz

Kanal 7 - Ülke TV ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatı sonrası yapılacak yeni operasyonla ilgili 'yapılınca görürsünüz' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtlıyor.



Fırat Kalkanı Harekatı sonrası yapılacak yeni harekatla ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "bir yerde harekat yapılıyorsa, bu harekatın yol izini izledikten sonra görürsünüz" cevabını verdi.



Erdoğan, operasyonun beklenmedik anda beklenmedik bir yere yapılmasının önemini, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında izlenen taktikle örnekledi.



Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:



Bir yerde harekat yapılıyorsa, bu harekatın yol izini izlendikten sonra görürsünüz. Biz Cerablus'a girdik, ama kimse Rai'yi beklemiyordu. Biz bir anda Rai'ye girdik. Yine kimsenin beklemediği şekilde Dabık'a da girdik.



Ondan sonra hedef El Bab'tı. Ki onlar için önemli bir merkez. Hakikaten uğraştırdı da bizi. Ama ÖSO'yla birlikte El Bab'ı da hallettik.



Bakıyoruz ki Münbiç'te bazıları bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Sayın Obama malesef orada PYD'yi koruma gayreti içerisinde oldu. Onlara silah yardımı yaptı. Çok ciddi bir yardım yaptı. Elimizde belgeler var.



Aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız gelin beraber yapalım. Rusya da bayrak dalgalandırmak istiyor, gelin beraber yapalım. Ama Münbiç'in sahibi Araplardır.



Seçim de olsa biz Suriye'yi bir kenara koyamayız.