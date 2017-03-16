Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçi Sofuoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni dolayısıyla geldiği Sakarya'da, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile görüştü.



Erdoğan, Sofuoğlu ve 104 yaşındaki ninesi Fatma Haznedar'ı Sakarya'daki evlerinde ziyaret etti.



Beraberindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile milli motosikletçi Sofuoğlu'nu evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da yaklaşık 35 dakika kaldı.