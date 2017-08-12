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12 Ağustos 2017 16:36 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2017 16:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan asker Gençer'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan asker Hüseyin Gençer'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan asker Gençer'in ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.

Etiketler: hüseyin gençercumhurbaşkanı erdoğanşehit yakınları


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