Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan asker Gençer'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan asker Hüseyin Gençer'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan asker Gençer'in ailesine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.