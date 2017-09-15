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15 Eylül 2017 22:33 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2017 22:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kavak'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Anayasanın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Kavak'ı İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne atadığı bildirildi.

Etiketler: rektör atamasıkent üniversitesiProf. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak


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