Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kent Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kavak'ı atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak'ı atadı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Anayasanın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Kavak'ı İstanbul Kent Üniversitesi rektörlüğüne atadığı bildirildi.