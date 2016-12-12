Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevik Kuvvet'i ziyaretinde "Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

"ASLA ZALİME MERHAMET ETMEYİN"

Ziyaret sırasında çevik kuvvet polislerine hitap eden Erdoğan, "Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Bu hakkınızı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Asla zalime merhamet etmeyin, gereği neyse onu yapın. Hele hele terörist. Biliyorsunuz ki bu teröristtir. Size bu devletin yasalarının verdiği yetkiler var. Bu konuda valimiz, emniyet müdürümüzle konuştuk. Hiç çekinmeyecekler, gereği neyse yapacaklar. Bizler de devlet olarak her zaman tüm polis teşkilatımızı, silahlı kuvvetlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA