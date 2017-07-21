Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Afrika Sağlık Kongresi'nin gala yemeğinde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



G-20 toplantısında ülkeler anlatıyor, "şuraya şu yardımı yaptık, buraya bunu yaptık" diyorlar.



Ben de bakıyorum, bu kadar para yardımı yaptık diyorlar da, önümdeki İngiltere'nin resmi rakamlarına bakıyorum, böyle bir şey yok.



Dünyada milli gelire oranla, en az gelişmiş ülkelere yardımda Türkiye 1 numaradır. Normalinde ise ABD birinci, biz ikinci sıradayız. Aramızda çok fark yok. Niye, çünkü bu bizim insani görevimizdir, vicdani görevimizdir, İslami görevimizdir.



Afrika'ya, kaynakları sömürülecek bakir kıta olarak da yaklaşmadık. Afrika'yla, kaderdaşı ve kara gün dostu olarak kazan-kazan temelinde bir işbirliği geliştirmek istedik.



Bir taraftan ticaret hacmimizi artırırken, diğer taraftan kalkınma odaklı insani yardımlarımızla Afrikalı mazlumların yükünü hafifletiyoruz



Somali'de modern bir hastane kurduk ve öğrenci yetiştirme çalışmalarına başladık. Her zaman yanlarında olacağız.



Şimdi güç Afrika'da toplanmaya başladı. Bu potansiyelin ortaya çıkmasına engel olamayacaklar.



MESCİD-İ AKSA'DAKİ İSRAİL ZULMÜ



Bugün cuma, müslümanların kutsal günü.



Kudüs'te İsrail askeri müslümanlara saldırdı, üç tane şehidimiz var, yaralılar var.



Dün akşam İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Yarın cuma dedim. Lütfen bu işe müdahale edin dedim.



"Terörizmle mücadele ediyoruz" dedi.



"Bu insanlar ibadet için gidiyorlar, bunlara terörist diyemezsiniz. Türkiye'de biz Sinagog'a, Havra'ya giden bir Yahudiye asla terörist yakıştırması yapmadık. Siz bunu nasıl yaparsınız" dedim.



"İnsanların özgürce ibadetlerini yapmasını istiyoruz ama, orada insanlar öldürüldü, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dediler ama bugün malesef böyle bir müdahalede bulundular.



Kardeşlerim, şunu bilmemiz lazım. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yapalım ama hakkımıza da haklarımıza da sahip çıkalım.



Sonuna kadar hakkımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Kim olursa olsun. Biz, zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm addediyoruz. Buna asla katlanamayız.