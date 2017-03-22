Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan May'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı May'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye'nin Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı Therasa May'a gönderdiği taziye mesajında, "Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisindedir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle May'a, mektupla taziye mesajı gönderdi.



Londra'daki hain terör saldırılarından duyduğu derin üzüntüyü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin, Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisindedir. Milletim ve şahsım adına, zat-ı alilerine ve bu elim hadisede yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Birleşik Krallık halkına en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."