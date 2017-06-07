Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ile Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın iki büyük ve kıymetli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edebiyatımızın iki büyük ve kıymetli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, şair Zarifoğlu ve Karakoç'un vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.



Erdoğan, "Edebiyatımızın iki büyük ve kıymetli ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.