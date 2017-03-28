Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hayır" standına ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması stantlarını ziyaret etti.
Samsun programı için Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sarıyer Hacıosman metro durağında makam aracından indi.
Burada AK Parti Sarıyer Gençlik Kollarının "evet" standını ziyaret eden Erdoğan, stantta bir süre çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bu standın hemen karşısında yer alan "hayır" standını da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.
ERDOĞAN'DAN "HAYIR" STANDINA ZİYARET
Vatandaşlar, ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından da çocuklara oyuncak hediye edildi.
Öte yandan Erdoğan, İstinye Bayırı Caddesi'nde kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşları fark edince makam aracını durdurarak, bir süre onlarla sohbet etti.
rakhilya ilalova - Sn.Samet Koçak çok güzel yorum yapmışsın çok sagol.diyorum ya.sn.Başkanımız öyledir çok şükür.Allah nazarlardan sakladın Onu.Amin.
SAMET KOÇAK - Sayın Cumhurbaşkanımızın herkesin ve her kesimin cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi, HAYIR diyenlerin de cumhurbaşkanı olduğunu ispatladı. Yüce peygamberimiz Mekke'yi fethederken, Fatih Sultan Mehmet İstanbul ' u fethederken herkesin inancına saygı gösterdiği gibi.