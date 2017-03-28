Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hayır" standına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması stantlarını ziyaret etti.

Samsun programı için Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere öğle saatlerinde Huber Köşkü'nden çıkan Erdoğan, Sarıyer Hacıosman metro durağında makam aracından indi.



Burada AK Parti Sarıyer Gençlik Kollarının "evet" standını ziyaret eden Erdoğan, stantta bir süre çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bu standın hemen karşısında yer alan "hayır" standını da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.



ERDOĞAN'DAN "HAYIR" STANDINA ZİYARET



Vatandaşlar, ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.



Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından da çocuklara oyuncak hediye edildi.



Öte yandan Erdoğan, İstinye Bayırı Caddesi'nde kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşları fark edince makam aracını durdurarak, bir süre onlarla sohbet etti.