Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı! Belki de son umut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Halep'teki ateşkes masumlar için belki de son umut' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'teki ateşkes ve tahliyeler için Twitter hesabından şu mesajları attı:



"Türkiye’nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep’teki masumlar için belki de son umuttur.



Bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek olmaya davet ediyorum.



Türkiye Halep halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Ne pahasına olursa olsun tek bir canı kurtarmak için bile elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA