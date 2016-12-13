Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Erdoğan, görüşmede "BM, Halep için toplanmalı. Halep'teki ortam rahatlatılmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antonio Guterres'i telefonla arayarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenmesinden dolayı tebrik etti.



HALEP ÇAĞRISI



Halep'teki insanlık dramını da konuşan Erdoğan, Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesinin önemine değindi, konuyla ilgili olarak BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA