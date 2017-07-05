Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına konuştu.

France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar krizinde körfez ülkelerin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz." dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:



Katar krizinde körfez ülkelerin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz.



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