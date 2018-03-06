Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş Afrin açıklaması: Bundan sonrası çok hızlı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Afrika dönüşü ardından kritik temaslarına değinen Erdoğan, ilk fırsatta Afrika'nın güneyine gideceğini açıkladı.

2872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye bir yandan ilişkilerini geliştirmek için çabalarken diğer yandan ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bir süredir Suriye'deki gelişmeler yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan bütün güvenlik güçlerimize rabbimden muvaffakiyet diliyorum.

Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır.Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi ve bizim kontrolümüz altında.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam 2872. TSK ve Jandarma'dan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarıma ve milletimize baş sağlığı diliyorum.