Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fermacu'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'de cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Muhammed Abdullah Fermacu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Fermacu'yu Somali'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla telefonla aradı.



Erdoğan, Türkiye'nin Somali'de istikrar ve refahın tesisine büyük önem verdiğini ifade ederek, Fermacu'ya yeni görevinde başarılar diledi.